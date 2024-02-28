Поврежденное украинское зерно должны возместить те, кто его рассыпал - заместитель министра АПК

За зерно из Украины, которое польские фермеры высыпали из вагонов на пути, должны заплатить те, кто его рассыпал.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"Тот, кто нанес ущерб, должен возместить его", — заявил Высоцкий. "Это может быть решено по результатам суда или добровольно. Мы надеемся на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию убытков."

По словам Высоцкого, в Польше уже начали открывать уголовные производства по этим инцидентам.

Реклама:

Напомним:

Ранее посол Украины Василий Зварич призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в масштабном повреждении украинского зерна, что накануне произошло в Польше.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна, высыпав его из восьми вагонов поезда.

Реклама: