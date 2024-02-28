Потребление электроэнергии из-за потепления постепенно снижается – "Укрэнерго"

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро 28 февраля без света остаются 372 населенных пункта. При этом потребление электроэнергии постепенно снижается из-за потепления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

27 февраля в энергосистеме был зафиксирован профицит электроэнергии.

"Для поддержания баланса ограничивалась работа объектов ВИЭ и применялась аварийная помощь от оператора энергосистемы Польши.

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Коммерческий обмен электроэнергией происходит с 5 соседними странами", - говорится в отчете.

27 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован около 19:00. Он был на 0,8% ниже, чем в понедельник 26 февраля. 28 февраля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 0,9% ниже соответствующего показателя понедельника 26 февраля.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - заявили в госкомпании.

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Экспорт электроэнергии в среду осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем - 3 806 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 325 МВт.

Импорт осуществляется в основном в вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 1 667 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 603 МВт.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 372 населенных пункта.

В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго и обесточивание потребителей в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.

В Херсоне восстановили энергопитание 9 634 потребителям, которые были обесточены из-за боевых действий. По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области, продолжаются ремонтные работы.

Экономическая правда