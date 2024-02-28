Apple сворачивает работу над разработкой электромобиля после 10 лет работы – Bloomberg

Компания Apple отказывается от своих планов по созданию электромобиля, сворачивая десятилетнюю работу Special Projects Group.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Часть спецгруппы перейдет в подразделение, занимающееся ИИ, а несколько сотен инженеров по оборудованию и дизайнеров, возможно, подадут заявки на работу в других командах Apple, рассказали источники издания.

По словам источников, Apple во вторник проинформировала почти 2000 сотрудников, работающих в Special Projects Group (SPG), целью которой было создание электромобиля, о предстоящем закрытии проекта.

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Ответственность за решение взяли на себя главный операционный директор Джефф Уильямс и Кевин Линч, вице-президент, отвечающий за проект.

Два руководителя сообщили сотрудникам, что компания свернет проект по разработке электромобиля. Многие сотрудники команды SPG, будут переведены в подразделение ИИ под руководством Джона Джаннандреа. Эти сотрудники сосредоточатся на приоритетных для компании проектах по созданию искусственного интеллекта.

В команде Apple Car также работает несколько сотен инженеров по оборудованию и дизайнеров электромобилей, какая-то их часть сможет подать заявки на работу в других командах Apple.

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Apple отказалась от комментариев агентству.

По словам источников Bloomberg, окончательное решение по проекту принималось в последние недели.

Месяц назад Bloomberg сообщал о возможной отсрочке выпуска электромобилей до 2028 года и снижении технических характеристик для самостоятельного вождения с четвертого уровня до уровня "два плюс". Над проектом работали сотрудники Apple из разных отраслей автомобильной промышленности, в том числе дизайнеры Aston Martin, Lamborghini, BMW и Porsch.

Apple с 2017 года проводила дорожные испытания своей системы с использованием экстерьера внедорожника Lexus, задействовав десятки автомобилей на дорогах США.

Компания также протестировала более секретные компоненты на гигантской трассе в Финиксе, которая когда-то принадлежала Chrysler.

Отмечается, что Apple планировала создать автомобиль без руля и педалей, но впоследствии отказалась от этой идеи. Компания также потратила время на создание удаленного командного центра, который мог бы заменить водителя. Apple также предполагала, что стоимость электромобиля составит около 100 тыс долл.

Экономическая правда