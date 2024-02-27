OpenAI считает, что NYT "взломал" ChatGPT, чтобы получить результаты для судебного иска 

Компания OpenAI обратилась в федеральный суд с просьбой отклонить некоторые ключевые элементы иска New York Times, утверждая, что изданию пришлось "взломать" ChatGPT, чтобы заставить систему выдавать результаты, которые якобы нарушают авторские права.

Об этом пишет Reuters.

В OpenAI утверждают, что NYT заставила технологию воспроизвести свой материал из-за "обманчивых подсказок, которые явно нарушают условия использования чат-бота".

"Обвинения, содержащиеся в жалобе NYT, не соответствуют ее известным строгим журналистским стандартам. Правда, которая выяснится в ходе рассмотрения этого дела, заключается в том, что NYT заплатила кому-то, чтобы взломать продукты OpenAI", - заявили в компании

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OpenAI не объяснила как именно издание взломало их ChatGPT, и не обвинила их в нарушении каких-либо законов против хакерства.

Напомним:

Издание The New York Times (NYT) подало в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.

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