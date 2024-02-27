"Синэво" и ГБР достигли согласия: арест центрального офиса снимут через суд

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Сеть лабораторий "Синэво Украина" достигла согласия с Государственным бюро расследований по делу ареста здания лаборатории в Киеве. Отмену ареста снимут в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в ходе диалога с представителями ГБР, ими было подчеркнуто, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании "Синэво", сейчас или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было преднамеренным.

"Представители ГБР отрицают любые намерения по блокированию деятельности лаборатории, и заверили в своей поддержке и намерении способствовать быстрому решению вопроса ареста здания компании в правовом поле", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что целью компании и ГБР является быстрое решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке.

Напомним:

Сеть лабораторий "Синэво Украина" заявила о "безосновательном и противозаконном аресте", наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание главного офиса и центральной лаборатории в Киеве.

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Позже в ГБР уточнили, что осуществляют это досудебное расследование еще с 2022 года.

Оно касается факта совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия.