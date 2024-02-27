Два танкера после санкций США прекратили сделку с перевозкой российской нефти - Bloomberg

Нефтяные танкеры NS Creation и "Залив Амурский" после попадания первого в санкционный список США прекратили перекачку российской нефти между собой – эту схему Москва использует для обхода "потолка цен".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В начале месяца "Залив Амурский" принял около 730 тысяч баррелей флагманской российской нефти сорта Urals в балтийском порту Приморск.

Оба танкера сблизились в Лаконском заливе у берегов Греции на прошлой неделе за считанные часы до того, как Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против судов, перевозящих российскую нефть в обход "потолка цен".

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Если бы "Залив Амурский" передал NS Creation нефть, то последний уже направлялся бы к Суэцкому каналу, чтобы отправиться к заказчику в Азии. А "Залив Амурский", скорее всего, вернулся бы в российский порт Приморск, чтобы принять следующий груз, пишет Bloomberg.

Вместо этого NS Creation отправился в другой российский порт – Новороссийск, а "Залив Амурский" направляется к северному концу Суэцкого канала. Это свидетельствует о том, что передача нефти не состоялась, добавляет агентство.

Это может быть очередным подтверждением того, что санкции США влияют на российскую торговлю нефтью. Bloomberg уже фиксировал аналогичные странные маневры других связанных с Россией судов, которые попали под американские санкции с конца прошлого года.

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Напомним, в декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".

Европейская правда