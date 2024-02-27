Финская компания требует от РФ несколько миллиардов евро компенсации за захваченные активы

Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России с требованием компенсации в несколько миллиардов евро за незаконный захват своих активов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Fortum обвиняет российские власти в "нарушении обязательств по инвестиционному договору" и инициировала арбитражное производство. В заявлении, обнародованном во вторник, компания сообщила, что требует от России "нескольких миллиардов евро" компенсации за стоимость своих акций в ПАО "Фортум" и других инвестиций в стране.

Fortum направила уведомление о споре в Россию еще в июле, как первый необходимый шаг в юридическом процессе, но власти страны-агрессора так и не начали диалог с компанией.

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В мае 2023 года Fortum заявила, что спишет остаточную стоимость своего российского подразделения, которое было захвачено Кремлем в ответ на замораживание активов европейскими странами. За второй квартал 2023 года компания зафиксировала убытки на сумму 1,7 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов США).

Fortum Oyj - финская энергетическая компания, занимающаяся производством, распределением и продажей электроэнергии и тепла.