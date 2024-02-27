Конкурент Instagram получил 30 миллионов долларов инвестиций - Bloomberg

Lapse, приложение для обмена фотографиями, которое стало конкурентом Instagram, привлекло 30 миллионов долларов от инвесторов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Стартап планирует использовать полученные средства для найма сотрудников в сфере разработки продукта, инженерии и дизайна", - пишет агентство.

По словам соучредителя компании Дэна Сильвертауна, приложение для обмена фотографиями имеет миллионы пользователей и пользуется особой популярностью среди подростков. В Lapse пользователи могут фотографировать на телефон, но потом должны подождать несколько часов, пока снимки "проявятся" - подобно тому, как работает пленочный фотоаппарат. Затем фотографии можно опубликовать в социальной ленте или сохранить в личном журнале.

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Lapse создает свежую конкуренцию Instagram, который начинался как приложение для фотографов где они делились своими работами, превратился в социальную сеть с более чем миллиардом пользователей.

Meta также имеет историю попыток подавить своих конкурентов путем поглощения или копирования ключевых функций. Например, функция Stories была впервые создана Snapchat.