Правительство сделало шаг к будущему внедрению Европейского цифрового кошелька

Кабинет министров на заседании 27 февраля принял постановление, которое создает предпосылки для внедрения Европейского цифрового кошелька в будущем.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрение новых средств электронной идентификации с различными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька", - говорится в сообщении.

Документ определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. В Минцифры отметили, что сейчас в Украине есть только рынок поставщиков доверительных услуг.

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Благодаря постановлению пользователи электронных сервисов смогут:

получать средства электронной идентификации с различными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС

выбирать, где получить средство электронной идентификации

использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг

в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме хранить свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как в пределах своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг

В ведомстве напомнили, что в разработке Европейского цифрового кошелька примет участие "Дія".

"После внедрения продукта украинцы смогут использовать Дию в ЕС, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине", - добавили в министерстве.

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Экономическая правда