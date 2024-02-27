Правительство сделало шаг к будущему внедрению Европейского цифрового кошелька
Кабинет министров на заседании 27 февраля принял постановление, которое создает предпосылки для внедрения Европейского цифрового кошелька в будущем.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрение новых средств электронной идентификации с различными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения Европейского цифрового кошелька", - говорится в сообщении.
Документ определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. В Минцифры отметили, что сейчас в Украине есть только рынок поставщиков доверительных услуг.
Благодаря постановлению пользователи электронных сервисов смогут:
- получать средства электронной идентификации с различными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС
- выбирать, где получить средство электронной идентификации
- использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг
- в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме хранить свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как в пределах своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг
В ведомстве напомнили, что в разработке Европейского цифрового кошелька примет участие "Дія".
"После внедрения продукта украинцы смогут использовать Дию в ЕС, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине", - добавили в министерстве.
Экономическая правда