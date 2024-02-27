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В Житомире систему отопления перевели работать в режим экономии

Вторник, 27 февраля 2024, 17:15 - Артур Крыжный

В связи с потеплением, система отопления Житомира перешла в режим экономии.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиртеплокоммунэнерго".

"В связи с потеплением, система отопления работает в режиме экономии. В течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются, оставляя только циркуляцию теплоносителя в системе", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, так не создаются условия для перегрева помещений. Пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется. При таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры.

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