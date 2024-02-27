Sony сократит штат работников и закроет подразделение в Лондоне на фоне обесценивания акций

Sony Group уволит 900 человек из своего подразделения видеоигр по всему миру, или около 8% сотрудников, и закроет подразделение в Лондоне.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова исполнительного директора Sony Interactive Entertainment.

"После тщательного рассмотрения и многочисленных обсуждений с руководством в течение нескольких месяцев стало понятно, что необходимо внести изменения, чтобы продолжить рост бизнеса и развитие компании", — написал во вторник уходящий президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в записке для сотрудников.

Sony сообщила, что увольнения также коснутся производителей игр Insomniac (студия, которая создала "Человека-паука"), Naughty Dog (игру The Last of Us) и Guerrilla (игру Horizon) - трех самых успешных дочерних компаний.

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Ранее в этом месяце акции Sony упали на фоне новостей о том, что компания сокращает прогнозы по выпуску консоли PlayStation 5.

В этом году более 6 тысяч работников индустрии видеоигр потеряли работу, поскольку бюджеты резко выросли, а игровые компании столкнулись с замедлением расходов после пандемии и ростом процентных ставок.