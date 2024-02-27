Правительство расширило сервис электронной очереди на границе и на легковые автомобили

Кабинет Министров на заседании 27 февраля принял постановление, которое распространяет электронную очередь на пересечение границы на водителей легковых авто.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является также реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект єЧерга для удобного пересечения границ", - сказал он во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, с помощью сервиса "еЧерга" транспортные средства более 800 тысяч раз пересекли границу.

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Преимуществами применения сервиса является удобство и ускорение процесса прохождения границы, а также снятие вопроса злоупотреблений на границе.

Напоминаем:

Услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля распространили на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой для верификации выполнения международных маршрутов.

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