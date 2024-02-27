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Количество специалистов крупнейших ІТ-компаний Украины за год сократилось более чем на 10 тысяч - исследование

Вторник, 27 февраля 2024, 14:49 - Анастасия Жарикова

Общее количество работников 50 крупнейших ІТ-компаний Украины в течение прошлого года сократилось на 10,7 тысячи человек.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Аналитики подсчитали, что общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины по состоянию на январь 2024 года составляет 81,8 тыс. 

"Оно сократилось на 4,6 тысячи, или на 5,3% за второе полугодие 2023-го, но все же темп несколько замедлился по сравнению с первым полугодием (было -6,6%)", - говорится в исследовании.

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За весь 2023 год количество специалистов сократилось на 10,7 тысячи человек.

DOU указывает, что отток коснулся прежде всего технических специалистов. Их количество в топ-50 уменьшилось на 3,7 тысячи за последние полгода.

Сейчас технические специалисты сейчас составляют 77% от общего количества людей в 50 крупнейших компаниях. Их доля преимущественно росла до июля 2022-го, но с тех пор начала уменьшаться - на 4% за полтора года. 

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"Это коррелирует с трендом на рынке труда: количество нетехнических вакансий растет, с техническими - обратная ситуация", - говорится в исследовании.

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