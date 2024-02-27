Цифровых повесток раньше нового закона о мобилизации не будет - Минобороны

Разработка функционала для вручения электронных повесток невозможна без соответствующего решения на уровне закона.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерине Черногоренко в интервью ЭП.

"Мы должны двигаться в рамках нормативно-правовой базы. Сейчас закон (о мобилизации - ЭП) находится на рассмотрении в Верховной Раде. Как только мы будем иметь понимание будет ли в этом направлении приняты решения и будет проголосован закон, во втором чтении, и тем более подписан президентом, мы сможем двигаться к тому, чтобы этот функционал разрабатывать", - пояснила Черногоренко.

По ее словам как только решение на уровне закона будет принято ИТ-направление министерства сможем перейти к его оформлению.

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Экономическая правда.