В энергосистеме профицит электричества: избыток будет покупать Польша

Из-за активной работы солнечных и ветровых электростанций и снижения потребления в энергосистеме образовался профицит генерации электричества. Избыток будет покупать Польша.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Сегодня солнечная и ветреная погода способствуют активной работе электростанций на ВИЭ. В то же время потребление из-за потепления и активной работы крышных солнечных электростанций находится на достаточно низком, как для зимы, уровне. Из-за сочетания этих факторов в дневные часы в энергосистеме образовался избыток электроэнергии.

"Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывает аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1661 МВт-ч", — говорится в сообщении.

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