За январь "Укргаздобыча" уплатила более 2 миллиардов по рентным платежам

За прошлый месяц "Укргаздобыча" уплатила более 2 миллиардов гривен рентных платежей. Большинство средств поступит в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

"За январь 2024 года АО "Укргаздобыча" уплатило более 2 млрд грн рентных платежей. Из них более 100 млн грн или 5% - в областные и бюджеты территориальных общин, где компания осуществляет свою деятельность. Остальные отчисления - в государственный бюджет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего отчислений за январь 2024 года получили местные бюджеты Харьковской и Полтавской областей - 51,07 и 40,16 миллиона гривен соответственно.

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