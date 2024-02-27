В РФ разрешат участникам войны в Украине не платить проценты по кредитам

Министерство финансов РФ предложило освободить участников войны в Украине от уплаты процентов по кредитам - в правительстве РФ законопроект одобрили.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.

"С 7 октября 2022 года военные и члены их семей получили право на кредитные каникулы, во время которых они освобождаются от платежей без начисления пени и штрафов. Льгота действует во время службы и пребывания в госпитале плюс 30 дней, а после окончания срока к сумме долга добавляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного размера полной стоимости кредита.

Согласно законопроекту, после окончания кредитных каникул военные должны будут вернуть банкам только основную часть кредита без процентов", - говорится в сообщении.

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Банкам придется также перечислить уже полученные взносы по кредитам участников войны, перенаправив средства в счет основного долга или на погашение других займов клиента.

Согласно законопроекту, государство планирует возместить российским банкам 50% недополученного дохода по процентам, на эти цели из бюджета выделят около 5,7 млрд рублей.

При этом общая сумма выплат по процентам, которые банки должны будут простить заемщикам, составит около 11,4 млрд рублей.

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Но итоговые убытки могут быть больше этой суммы, пишет издание. Так, кредиторам придется провести большую работу по пересчету всех подобных кредитов. По словам экспертов, в результате размер одобрений новых займов участникам войны может сократиться.

Банкам выгоднее одобрять меньше займов, чем брать повышенную нагрузку на свой капитал, добавили участники рынка.

Экономическая правда