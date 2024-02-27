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С начала работы United24 для медицинской сферы было привлечено почти 2 миллиарда

Вторник, 27 февраля 2024, 11:35 - Артур Крыжный

Платформа United24 уже привлекла более 1,8 миллиарда гривен для медицинских нужд: закуплено 205 скорых, более 100 тысяч единиц медицинского оборудования и восстановлено больницу на Черниговщине.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Более 1,8 млрд гривен - именно столько было привлечено для нужд медицинской сферы Украины с начала работы UNITED24", — сообщил он.

Так, по словам Ляшко, было закуплено 205 автомобилей скорой помощи, из них - 13 бронированных авто, изготовленных на заказ по стандартам НАТО.

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Также, было закуплено более 100 тысяч единиц медицинского оборудования: аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, рентгеновские установки, аппараты внешней фиксации, аппараты вакуумной терапии ран, операционные столы, функциональные кровати и оборудование для реабилитации.

Кроме того, уже восстановлено больницы на Черниговщине и продолжается восстановление амбулатории на Сумщине.

медицина
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Экономическая правда
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