Руководитель "Укртрансбезопасности" на Николаевщине "зарабатывал" на перевозчиках по 50 тысяч гривен в день – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции разоблачили руководителя "Укртрансбезопасности" Николаевской области на системных взятках с перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В течение 2023 года и до начала 2024 года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области наладил систему поборов с предпринимателей. Он установил ежемесячную "таксу" от 500 грн до 5 тыс грн с перевозчика за возможность спокойно работать при перевозке товаров областью. Сумма зависела от количества грузовиков у коммерсантов", - говорится в сообщении.

В день чиновник получал не менее 50 000 грн взяток, добавили в ГБР.

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"Чиновника Укртрансбезопасности задержали во время получения очередной взятки", - заявили в бюро.

Экономическая правда