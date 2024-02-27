Цены на нефть растут на фоне беспокойства относительно нападений на суда в Красном море

Цены на нефть во вторник преимущественно удерживали уровень понедельника на фоне нападений на суда в Красном море, которые обострили беспокойство по поводу поставок.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1 цент до 82,52 доллара за баррель к 04:35 по Гринвичу. А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1 цент до 77,59 доллара за баррель.

"Беспокойство по поводу перебоев в судоходстве в Красном море поддержало рост цен на нефть в течение ночи", - сказал аналитик Тони Сикамор.

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Атаки связанных с Ираном хуситов привели к росту цен на грузоперевозки и увеличению времени доставки. В понедельник Центральное командование США заявило, что 24 февраля хуситы безуспешно выпустили ракету по нефтяному танкеру "Торм Тор" под американским флагом в Аденском заливе.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что надеется на прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАС в Газе до следующего понедельника.

Оба нефтяных бенчмарка выросли более чем на 1% в понедельник после снижения на 2-3% в течение предыдущей недели, поскольку рынки учитывали большую вероятность того, что снижение ставок может затянуться на более долгое время.

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Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид в понедельник в своей дебютной речи дал понять, что он, как и большинство его коллег из центральных банков, не спешит со снижением процентных ставок. Высокая стоимость заимствований обычно снижает экономический рост и спрос на нефть.

Поддержку ценам на нефть во вторник также оказали признаки улучшения спроса в Китае.

Экономическая правда