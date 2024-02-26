За время действия военного положения предприниматели получили кредитов почти на 190 миллиардов

За время действия военного положения в Украине выдано 47 тысяч кредитов предпринимателям на общую сумму 189 миллиардов гривен. Почти 100 миллиардов гривен предоставили банки госсектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, за неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 421 льготный кредит на общую сумму 1,8 миллиарда гривен, в том числе от банков государственного сектора экономики - 298 кредитов на 600 миллионов гривен.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 2858 кредитов на сумму 11,8 миллиарда гривен. А за время действия военного положения в Украине было выдано 47 тысяч кредитов на общую сумму 189 миллиардов гривен (в том числе банками государственного сектора - 34 тысячи 991 кредит на 95,7 миллиарда гривен), из которых на 26 февраля текущего года:

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- 14,16 миллиарда гривен - на инвестиционные цели;

- 8,84 миллиарда гривен - как антикризисные кредиты;

- 3,72 миллиарда гривен - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

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- 36,54 миллиарда гривен - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- 57,74 миллиарда гривен - на антивоенные цели.

Всего с момента старта Программы подписано 81 822 кредитных договора на общую сумму 278,7 миллиарда гривен.