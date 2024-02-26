В прошлом году Россия купила в ЕС технологии для вооружения на десятки миллионов евро - Bloomberg

Несмотря на санкции, за девять месяцев прошлого года Россия импортировала из ЕС "чувствительных товаров" и технологий примерно на 100 миллионов евро.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников

По словам европейского чиновника, страны Европейского Союза все еще делают недостаточно, чтобы остановить Россию в получении технологий, которые подпадают под ограничения экспорта в РФ, для использования их в оружии для ведения войны против Украины.

Почти четверть из 450 миллионов евро так называемых "товаров высокого приоритета", которые Россия получила из ЕС за первые девять месяцев прошлого года, были отправлены непосредственно из стран блока.

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Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай были среди стран, которые участвовали в торговле в обход санкций ЕС, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Хотя данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией "чувствительными товарами" упала после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко вырос