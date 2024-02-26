"Нанесли миллионные убытки": Нацполиция разоблачила чиновников Минобороны, которые наживались на закупках

В Винницкой области полиция разоблачила преступную группу должностных лиц Минобороны, которые во время проведения закупок для военных нанесли ущерб на 4,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоупотребляя служебным положением руководитель одного из отделов Министерства обороны вместе с двумя подчиненными заключили прямой неконкурентный договор с обществом по закупке армейских кроватей по завышенным ценам. Сумма ущерба, который злоумышленники нанесли своими действиями государственному бюджету, составляет почти 4,3 млн грн", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, 39-летний начальник одного из отделов Минобороны совместно с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной, вопреки установленному законом порядку закупили 2 тысячи коек для военных по ценам выше рыночных.

Реклама:

Во время обысков в служебных помещениях правоохранители изъяли миллион гривен, документацию, "черновые" записи, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Всем участникам организованной преступной группы следователи сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования 39-летнему подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей, с возможностью внесения залога в размере 4 миллиона гривен. Его сообщникам суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Реклама: