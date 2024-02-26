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В Кабмине оценили будущий эффект от продвижения бренда "Сделано в Украине"

Понедельник, 26 февраля 2024, 16:25 - Анастасия Жарикова

Благодаря продвижению украинских товаров под брендом "Сделано в Украине" правительство прогнозирует рост потребительского спроса на +0,14% ВВП. 

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации платформы "Сделано в Украине", передает Интерфакс-Украина.

"Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса - это +0,14% нашего ВВП. Это более 22 тыс. новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что 68% жителей Германии, Франции, Италии покупают товары именно у своих предпринимателей.

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"Мы должны перенять этот положительный опыт. Мы должны покупать даже больше. И каждый украинец должен знать, что "Купить украинское" - это сделать вклад в нашу победу, вклад в наше восстановление, вклад в наш рост, в лучшее будущее. Доверие и уважение к украинскому производителю в каком-то смысле должно стать нашей общей идеологией на следующие десятилетия", - подчеркнул глава правительства.

В то же время условия использования утвержденной правительством торговой марки Шмыгаль не уточнил.

Напоминаем:

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Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине - "Сделано в Украине", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.

Кабмин товары бренды
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