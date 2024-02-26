За выходные АЗС повысили стоимость литра автогаза

За выходные сжиженный автомобильный газ в сетях АЗС подорожал в среднем на 27 копеек, до 27,87 гривны за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В сети "Авиас" стоимость газа в среднем выросла на 87 копеек, до 27,62 грн/л.

На станциях SOCAR и Mango автогаз подорожал на 50 копеек, до 28,49 и 28,53 гривны за литр соответственно.

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Neftek, Chipo и RLS увеличили цену литра автогаза на 50 копеек, до 28,49, 27,40 и 26,9 гривны.

Сеть АЗС Shell добавила к цене автогаза 40 копеек. Литр топлива в этой сети стоит 28,06 гривны.

Вместе с этим сеть "Авантаж 7", продукт которой на прошлой неделе подорожал на 1,5 гривны, на выходных снизила цену автогаза на 50 копеек (25,95 грн/л).

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