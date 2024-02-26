Все разделы
Укр / Рус

Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Беларуси

Понедельник, 26 февраля 2024, 12:53 - Алексей Павлыш

Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси - речь идет о товарах, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление Министерства торговли.

На прошлой неделе Южная Корея добавила 682 товара, имеющие фактическое или потенциальное военное использование, в список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь.

"Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, поскольку попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше", - говорится в заявлении ведомства.

Реклама:

В минстерстве добавили, что особенно сосредоточатся на мониторинге экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках.

Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве.

Накануне правительство также заявило, что расследует деятельность южнокорейской компании, на которую США наложили санкции из-за ее вероятных связей с Россией.

Реклама:

Экономическая правда

Россия Беларусь экспорт санкции
Реклама:
Материалы по теме
Замороженные активы РФ: план минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов - Шмыгаль 25 февраля 2024, 12:42
Российская экономика не может позволить себе закончить войну - The Conversation 24 февраля 2024, 18:00
Банки призывают Британию подготовить законодательство к возможной передаче российских активов 24 февраля 2024, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте