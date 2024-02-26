Южная Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Беларуси

Южная Корея планирует усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси - речь идет о товарах, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление Министерства торговли.

На прошлой неделе Южная Корея добавила 682 товара, имеющие фактическое или потенциальное военное использование, в список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь.

"Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, поскольку попыток уклониться от экспортного контроля может стать больше", - говорится в заявлении ведомства.

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В минстерстве добавили, что особенно сосредоточатся на мониторинге экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках.

Кроме того, Южная Корея приложит усилия для информирования экспортеров об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, вызванный неосведомленностью, заявили в министерстве.

Накануне правительство также заявило, что расследует деятельность южнокорейской компании, на которую США наложили санкции из-за ее вероятных связей с Россией.

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Экономическая правда