В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке сократят подачу воды

Из-за повреждения в результате обстрелов РФ одного из магистральных водопроводов в Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке подачу воды временно сократят на четверть.

Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате вражеских обстрелов и имеет большие потери воды. Специалисты должны устранить проблемы как минимум в 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен", - написал Филашкин.

По его словам, в работе остается другой водопровод, который способен поддержать водоснабжение на высоком уровне, но не в полном объеме.

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По предварительным оценкам, работы продлятся около недели.

Экономическая правда