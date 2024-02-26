Европейские банки обещают акционерам 120 миллиардов евро прибыли

Европейские банки планируют вернуть акционерам более 120 млрд евро по результатам 2023 года, передавая инвесторам преимущества роста процентных ставок.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным UBS, крупнейшие европейские банки, акции которых котируются на бирже, пообещали выплатить 74 млрд евро дивидендов и выкупить 47 млрд евро акций, что на 54% больше, чем в предыдущем году, и намного больше, чем каждый год, по крайней мере с 2007 года.

Обратные выкупы были крупнейшим источником роста за последние три года, всего несколько миллиардов евро в год в 50 крупнейших банках в течение лет до 2020 года.

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С тех пор европейские банки воспользовались своими доходами, полученными благодаря стремительному росту процентных ставок, чтобы выкупать акции по сниженным ценам.

Однако инвесторы осторожно восприняли возврат капитала. По словам портфельного менеджера фонда акций Axiom European Banks Антонио Роман, банкам нужна высокая и стабильная доходность.

"За последние два года европейские кредиторы получили 100 млрд евро благодаря разнице между процентами, которые они выплачивают по депозитам и получают по кредитам, известной как чистый процентный доход", - говорится в сообщении.

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Среди самых привлекательных объявлений о выплатах в этом году - итальянский UniCredit, который пообещал выплатить инвесторам 8,6 млрд евро - всю свою прибыль за 2023 год. Barclays пообещал вернуть акционерам 10 млрд фунтов стерлингов в течение следующих трех лет, а Standard Chartered заявил, что вернет 5 млрд долларов за тот же период.

Однако аналитики предупреждают, что уровень доходности акционеров начнет падать уже в следующем году, поскольку центральные банки снижают процентные ставки, а кредиторы вынуждены искать другие источники доходов.

Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потерпел о своих первых годовых убытках за почти два десятилетия из-за увеличения процентных ставок в ответ на всплеск инфляции в ЕС.