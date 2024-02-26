Нефть дешевеет после укрепления доллара на прогнозах по процентным ставкам

Цены на нефть упали в понедельник, увеличив потери с предыдущей сессии после того, как доллар вырос на фоне опасений рынка, что более высокая, чем ожидалось, инфляция может задержать снижение высоких процентных ставок в США.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 35 центов, или на 0,4%, до 81,27 доллара за баррель к 04:19 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 35 центов, или на 0,5%, до 76,14 доллара за баррель, поскольку доллар США укрепился. Более сильный доллар делает нефть дороже для владельцев других валют.

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Это падение стало следствием потерь на прошлой неделе, когда Brent снизилась примерно на 2%, а WTI упала более чем на 3% на признаках того, что снижение процентных ставок в США может быть отложено на два месяца из-за роста инфляции, пишет Reuters.

"Рискованные настроения, похоже, отступают после рыночного ралли во главе с Nvidia на прошлой неделе, поскольку ожидания более высоких процентных ставок подняли доллар США, оказывая давление на цены на сырьевые товары", - заявила аналитик Тина Тенг.

Цены на нефть торгуются в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель с ноября, поскольку рост предложения в США и опасения относительно слабого спроса в Китае компенсировали сокращение поставок ОПЕК+, несмотря на две продолжающиеся войны.

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"Цены на сырую нефть снизились из-за отсутствия новых драйверов", - пишут аналитики ANZ.

Премия за геополитический риск от нападений йеменских хуситов на корабли в Красном море осталась скромной - всего на 2 доллара за баррель, отмечают аналитики Goldman Sachs.

При этом Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что спрос на нефть вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки в 2024 году, но снизил прогноз для Китая, одновременно повысив прогноз для США и Индии.

Экономическая правда