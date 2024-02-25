Вопрос свободного судоходства в Черном море может быть решен - Зеленский
Президент отметил, что Турция проводила переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш относительно свободного судоходства в Черном море.
Об этом он рассказал в ответ на вопрос журналиста о новых форматах "зернового коридора" на пресс-конференции.
Президент отметил, что приоритетным вопросом является расширение уже существующих коридоров.
При этом Зеленский отметил, что Украина не ищет формат на замену зерновому коридору, который успешно работает.
Отмечается также роль Турции в переговорах по свободному судоходству в Черном море:
"Президент Эрдоган, при его посредничестве может помочь с Николаевом, мы разговаривали с ним, чтобы открыть море", - отметил президент.
Зеленский также сказал, что турецкая сторона вела переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, добавив, что вопрос может быть решен на ближайшем инаугурационном саммите.
Экономическая правда