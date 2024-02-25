Украина в ближайшие дни отправит первые суда с контейнерами по Дунаю - Кубраков

В ближайшие дни планируют отправить первые суда с контейнерами по Дунаю в Констанцу (Румыния), а затем и вверх по Дунаю в Германию и Австрию.

Об этом сообщает Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на форме "Украина. год 2024".

Контейнерные перевозки планируют запустить Дунаем, а затем также из портов "Большой Одессы".

"Как можно быстрее перейдем к экспорту-импорту с помощью контейнеров и контейнерных терминалов, которые снова заработают на Черном море", - сказал Кубраков.

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По его словам, в ближайшее время планируется снять еще некоторые барьеры, которые позволят экспортировать больше грузов через украинский морской коридор, прежде всего, зерновой и металлургической продукции.

Напомним:

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

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