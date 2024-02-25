Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин

Украинский оборонный сектор увеличится в 6 раз в 2024 году.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на форуме "Украина. год 2024".

Всего в Украине работают 500 военно-промышленных предприятий.

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Из них 100 - государственных и 400 - частных.

Количество работников оборонного сектора составляет около 300 тыс человек.

Кроме этого, за 2023 год Украина сильно нарастила производство боеприпасов. Количество произведенных минометных боеприпасов увеличилось в 48 раз, производство артиллерийских снарядов - в 2,8 раза.

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Камышин также отметил, что важной целью на 2024 год является уменьшение цены производства оружия, например цена эффективного использования FPV-дрона должна составлять 1 тыс долл.

Также, украинская промышленность в 2024 году будет настроена на изготовление значительно большего количества роботизированных наземных дронов.

"В прошлом году мы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны, 2024 будет годом, когда мы увидим их на земле", - отметил министр.

В свою очередь, в своем выступлении на форуме вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил цель, которую ранее сообщал президент Владимир Зеленский, Украина имеет планы произвести более 1 миллиона дронов в 2024 году.

Над этой целью в Украине уже работают 200 компаний по производству беспилотников.

Экономическая правда