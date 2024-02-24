Российская экономика не может позволить себе закончить войну - The Conversation

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Зависимость российской экономики от военных расходов достигла такого уровня, что она не может позволить себе ни выиграть, ни проиграть войну.

Об этом говорится в материале старшего преподавателя экономики в Ланкастерском университете Рено Фукарта для the Conversation.

По данным российского правительства, в третьем квартале 2023 года ВВП России вырос на 5,5% в годовом исчислении.

МВФ ожидает, что в этом году рост ВВП России составит 2,6%. Это значительно больше, чем в Великобритании (0,6%) и ЕС (0,9%). Аналогично, дефицит бюджета России (сумма, которую правительство должно занять) останется на уровне ниже 1% ВВП, по сравнению с 5,1% в Великобритании и 2,8% в ЕС.

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Но большая часть этого роста обусловлена гигантскими военными расходами страны, говорит Фукарт.

Государственные расходы России находятся на беспрецедентном уровне, и около 40% государственного бюджета тратится на войну. Ожидается, что общие военные расходы достигли более 10% ВВП в 2023 году (в Великобритании этот показатель составляет 2,3%).

В этом году Кремль планирует потратить на оборону рекордные 36,6 трлн рублей, или 386 млрд долл.

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При этом, в случае, если Россия победит в войне, расходы на восстановление и поддержание безопасности в завоеванной Украине были бы слишком большими, а изоляция России не позволила бы экономике развиваться.

Затяжная патовая ситуация может быть единственным решением для России, чтобы избежать полного экономического коллапса. Трансформировав небольшую промышленность, которая была вынуждена сосредоточиться на военных усилиях, и имея проблему нехватки рабочей силы, которая ухудшилась из-за сотен тысяч жертв войны и массового оттока мозгов, страна будет пытаться найти новое направление развития.

Российский режим не имеет никакого стимула заканчивать войну и иметь дело с такой экономической реальностью. Поэтому он не может позволить себе выиграть войну, но и не может позволить себе проиграть ее. Его экономика сейчас полностью ориентирована на продолжение длительного и все более смертоносного конфликта, говорит Рено Фукарт.

Экономическая правда