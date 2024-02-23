Бундесбанк потратил более 20 миллиардов евро на покрытие убытков

Немецкий центральный банк потратил все 19,2 млрд евро резервов, которые он создал для покрытия финансовых рисков, а также большую часть своих резервов в размере 3,1 млрд евро, чтобы покрыть огромные убытки, которые он понес в прошлом году из-за высоких процентных расходов.

Об этом сообщает Financial Times.

Бундесбанк предупредил, что ожидает еще одного "значительного" убытка в этом году, который превысит 700 млн евро остаточных резервов, поскольку в 23 февраля он сообщил, что понес бы 21,6 млрд евро убытков, если бы не использовал средства, зарезервированные для покрытия финансовых рисков.

Резкое ухудшение результатов деятельности немецкого центробанка является досадным для одного из самых авторитетных учреждений страны, особенно учитывая то, что оно ухудшилось из-за масштабной программы выкупа облигаций Европейским центральным банком, против которой выступали представители Бундесбанка.

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Убытки возникают из-за расхождения между резко более высокими процентными ставками, которые Бундесбанк платит коммерческим банкам по их депозитам, и доходами от его огромного портфеля государственных облигаций, многие из которых в течение многих лет имеют низкие или даже отрицательные ставки.

В прошлом году немецкая аудиторская служба заявила, что Бундесбанку может понадобиться государственная помощь для покрытия его убытков. Но президент центрального банка Йоахим Нагель заявил, что банк планирует перенести любые убытки на будущие периоды, чтобы компенсировать их за счет будущих прибылей, как он делал последний раз в 1970-х годах, когда потерпел убытки. "Баланс Бундесбанка крепкий", - сказал он.

В Morgan Stanley подсчитали, что ЕЦБ и национальные центральные банки еврозоны понесут совокупные убытки в размере 62,2 млрд. евро в этом году по сравнению с 56,6 млрд. евро в прошлом году.

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Добавляется, что ухудшение финансовых показателей Бундесбанка также ударит по немецкому бюджету, поскольку центральный банк прекратил выплачивать дивиденды правительству в прошлом году, лишив Берлин потока доходов в размере 22 млрд евро за последнее десятилетие.

Напомним:

Разрыв экспорта и импорта из Германии с Китаем сократился до 58,4 млрд евро по сравнению с максимальным показателем в 86 млрд евро в 2022 году.