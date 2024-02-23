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Судоходный гигант CMA CGM терпит убытки из-за конфликта в Красном море

Пятница, 23 февраля 2024, 20:30 - Игорь Пилипив

Французская транспортная компания, занимающаяся преимущественно морскими контейнерными перевозками, CMA CGM понесла первый квартальный убыток за последние четыре года, поскольку судоходная отрасль борется с конфликтом в Красном море.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что французская компания сообщила об убытке в размере 93 млн долл за последние три месяца 2023 года по сравнению с прибылью в размере 3,04 млрд долл годом ранее. 

"Значительная часть мирового торгового флота избегает Красного моря и Суэцкого канала с середины декабря, после серии нападений на суда со стороны йеменских хуситов. Ситуация в регионе стала еще более нестабильной после того, как США и Великобритания нанесли воздушные удары по позициям боевиков на суше", - говорится в сообщении. 

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CMA CGM была одним из последних крупных перевозчиков, которые приостановили рейсы в зоне конфликта, где на этой неделе после ракетного обстрела загорелось грузовое судно.

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Напомним:

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В конце января танкер компании "Trafigura", который по утверждениям представителей компании перевозил нефть российского происхождения был атакован хуситами в Красном море.

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