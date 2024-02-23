Россияне обстрелом уничтожили 500 тысяч тонн зерна в Краматорском районе

В четверг ночью россияне "шахедами" нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Краматорском районе, в результате чего уничтожено около 500 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Разрушены ток, склады, мастерская, гараж, повреждена сельскохозяйственная техника, испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые предприятие подготовило для посевной. За время войны предприятие пострадало от обстрелов уже в третий раз.

С начала войны в области повреждено имущество 337 предприятий. Это - растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, хлебопекарные предприятия, элеваторы", - заявил Филашкин.

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По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба уже достигла 4,4 миллиарда гривен - потери включают разрушение хозяйственных помещений, повреждение или уничтожение техники, гибель животных и птицы.

"В результате боевых действий погибло более 1,2 млн голов птицы, 25,1 тыс. свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тыс кроликов.

Повреждено или уничтожено 3,5 тыс единиц техники и оборудования", - добавили в ОВА.

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Экономическая правда