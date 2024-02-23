НБУ ввел в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир"

фото: нбу

Нацбанк с 23 февраля вводит в обращение новую памятную банкноту "Единство спасает мир" - это вторая памятная банкнота, которую НБУ выпускает с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что памятная банкнота "Единство спасает мир" "посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии".

фото: нбу

Памятная банкнота является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.

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Ее тираж - ограниченный, 300 тысяч штук (в сувенирной упаковке). Реализация памятных банкнот будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта 2024 года.

"Памятная банкнота "Единство спасает мир" содержит все элементы защиты действующего номинального ряда банкнот - многотоновый водяной знак, полностью погруженную в толщу бумаги защитную ленту, сквозной элемент, оптически-переменные элементы OVI и SPARK, рельефные изображения, в частности элемент для людей с ослабленным зрением, микротексты и элементы, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

Кроме того, банкнота содержит элемент, выполненный иридисцентной краской с перламутровым эффектом. Размер банкноты - 80х165 мм", - добавили в НБУ.

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На ее лицевой стороне изображен символический образ Украины и девушки военного, что смотрит в будущее, поддерживая Европу.

На оборотной стороне банкноты - символическая композиция рук, которые объединяются, которая выражает сотрудничество и партнерство на фоне трезубца - украинского национального символа.

Экономическая правда