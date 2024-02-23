Приложение Google Pay прекратит работу в США 

Компания Google объявила о прекращении поддержки отдельного приложения Google Pay в США 4 июня 2024 года, чтобы упростить способы оплаты.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Отмечается, что Pay был в значительной степени заменен на Google Wallet еще в 2022 году, но все еще работал в нескольких странах, включая США.

Сейчас Google объявил, что отдельное приложение Pay прекратит работу в США 4 июня 2024 года, чтобы упростить способы оплаты. После этого Google Pay будет доступен только в Сингапуре и Индии из-за "уникальных потребностей в этих странах".

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В рамках закрытия Google удалит P2P платежи, управление балансом и поиск предложений и сделок. Зато пользователи по-прежнему смогут перевести свой баланс Google Pay (GPay) на банковский счет после 4 июня 2024 года с помощью веб-сайта Google Pay.

В компании добавляют, что Google Wallet уже в значительной степени заменил Pay, имея в пять раз больше пользователей в 180 странах мира. Сейчас Google Wallet может обрабатывать больше, чем просто платежи — кроме кредитных и дебетовых карт, он хранит проездные на транспорт, государственные удостоверения, водительские права, виртуальные ключи от автомобилей и тому подобное.

Напомним:

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В Украине приложение Google Pay становится Google Кошельком и будет поддерживать новые цифровые элементы.