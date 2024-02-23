Цены на газ в ЕС упали до уровня, который предшествовал энергокризису

Цены на газ в ЕС упали до уровня, который в последний раз наблюдался до того, как РФ начала сокращать поставки в 2021 году, что дает надежду на то, что энергетический кризис, охвативший регион в течение последних трех лет, возможно, подходит к концу.

Об этом пишет Financial Times.

"Значительный импорт сжиженного природного газа, теплая погода и сокращение спроса вследствие высоких цен последних лет - все это помогло сохранить запасы газа в подземных хранилищах ЕС на исторически высоком уровне этой зимой, что оказало давление на цены", - пишет газета.

В пятницу цена Title Transfer Facility (TTF), которая является европейским эталоном, в пятницу, 23 февраля, упала до 22,53 евро за МВт-ч, самого низкого уровня с мая 2021 года, и это уже третье подряд еженедельное падение подряд.

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Энергетический кризис в Европе начался в 2021 году, когда регион вышел из длительной холодной зимы с низким уровнем запасов природного газа.

Беспокойство из-за ограниченности поставок усилилось, когда Россия начала поставлять меньше газа в Европу, а трейдеры тогда предполагали, что это была тактика давления на европейские правительства, включая Германию, чтобы те одобрили запуск газопровода "Северный поток-2".

Цены на газ достигли пика летом 2022 года, взлетев в один момент до более 300 евро/МВт-ч, поскольку Россия продолжила сокращать свои поставки в регион после вторжения в Украину и использования своих богатых газовых запасов в военных целях.

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С тех пор согласованные усилия стран ЕС по ограничению спроса, а также значительный импорт СПГ из таких стран, как США, и теплые зимы помогли смягчить кризис с поставками газа в Европу.

"Европа уже прошла свое самое большое испытание, которое произошло сразу после шоковой потери большей части российского газа", - сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования в Argus Media Наташа Филдинг.

Однако, переход от зависимости от российского газа, поставляемого по трубопроводам, к зависимости от морских поставок СПГ, в основном от производителей из США и Ближнего Востока, означает, что Европа все еще может испытать будущие ценовые скачки, добавила Филдинг.

Экономическая правда