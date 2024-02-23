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Португалия продлила временную защиту для украинцев до конца года

Пятница, 23 февраля 2024, 17:20 - Артур Крыжный

Правительство Португалии продлило срок действия документов о временной защите украинских беженцев еще на 10 месяцев. В прошлый раз защита продлевалась на 6 месяцев.

Об этом сообщает издание Observador.

"В четверг Португалия одобрила продление до конца 2024 года срока действия разрешений на временную защиту, предоставленных беженцам из Украины", — пишет издание.

Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, первый раз она длилась год. Затем правительство продлевало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

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