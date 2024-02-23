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Государство регистрирует собственный бренд "Зроблено в Україні"

Пятница, 23 февраля 2024, 13:08 - Экономическая правда

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине - "Зроблено в Україні", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.

Об этом говорится в постановлении правительства, утвержденном 23 февраля, которое есть в распоряжении ЭП.

Логотип разрабатывали в Министерстве экономики. После его утверждения правительством, министерство должно будет обеспечить подачу заявки на государственную регистрацию торговой марки, а также разработать брендбук на основе логотипа.

 
Утвержденный логотип 
источник: приложение к постановлению кабмина

Государственный бренд поможет выделить товары, произведенные украинским производителем, среди подобных товаров в обращении, популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них, отмечается в пояснительной записке.

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Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций независимо от формы собственности.

бизнес бренды
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