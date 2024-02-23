Из-за боевых действий обесточена высоковольтная линия в Запорожской области

В результате боевых действий обесточена высоковольтная линия 330 кВ в Запорожской области, работы по восстановлению проведут при безопасных условиях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Кроме этого, на высоковольтной линии 330 кВ, питавшей Запорожскую атомную электростанцию, продолжаются ремонтные работы. ЗАЭС остается на одной линии питания.

В целом в энергосистеме Украины днем 22 февраля из-за избытка выработки электроэнергии солнечными электростанциями возник профицит.

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По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавали в Польшу. Суммарная величина переданной электроэнергии 1440 МВт*ч, уточнили в Минэнерго.

Напомним:

20 февраля на Запорожской АЭС была отключена одна из двух находившихся в работе воздушных линий электропередачи ВЛ-330 кВ "Ферросплавная-1".

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В настоящее время в работе остается единственная внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание собственных потребностей станции.

"В случае отказа этой линии самая большая АЭС в Европе получит очередной полный блекаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции и чревато развитием аварии", – констатировали в НАЭК "Энергоатом", напомнив, что ЗАЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.