Фонд поддержки украинского бизнеса от Horizon Capital привлек уже 350 миллионов долларов 

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь 350 млн долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV, превысив запланированные объемы на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной компании.

Horizon Capital Growth Fund IV, который был запущен в 2022 году достиг 350 млн долл во время окончательного закрытия, которое состоялось в Токио 19 февраля 2024 года.

Теперь общая сумма под управлением компании составляет 1,6 млрд долл.

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Отмечается, что компания на 40% превысила первоначальный целевой размер Фонда в 250 млн долл.

Инвесторов, дважды поддерживали увеличение максимального размера фонда: сначала с 250 млн долл до 300 млн, а затем до 350 млн.

В пайплане фонда находится более 80 инвестиций в быстрорастущие экспортоориентированные предприятия преимущественно в технологической сфере.

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В компании также отмечают, что инвесторы, которые поддержали HCGF IV, владеют капиталом в размере около 700 миллиардов долл. Среди них такие международные финансовые учреждения как IFC, EBRD, EIB через Фонд "EU for Ukraine", DFC, DEG, FMO, JICA, Proparco, SIFEM, Swedfund, Finnfund, WNISEF, IFU, и другие.

Напомним:

В апреле 2023 года американская компания Horizon Capital отчиталась о привлечении 254 млн долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV.