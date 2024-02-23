Нефть подешевела после заявления Федрезерва США

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23 февраля цены на нефть несколько снизились после заявления центробанка США, что снижение процентной ставки может быть отложено по крайней мере еще на два месяца, но признаки здорового спроса на топливо и беспокойство относительно предложения могут оживить цены в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу упали на 44 цента, или 0,5%, до 83,23 доллара за баррель на 05:24 по Гринвичу.

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Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 48 центов, или 0,6%, до 78,13 доллара за баррель

Что повлияло на цены

Руководители Федеральной резервной системы США должны отложить снижение процентной ставки по крайней мере еще на пару месяцев, чтобы увидеть, свидетельствует ли недавний рост инфляции об остановке прогресса в направлении ценовой стабильности или это просто препятствие на пути, заявил председатель ФРС Кристофер Уоллер.

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Более высокие процентные ставки на длительное время могут замедлить экономический рост, что может сдержать спрос на нефть в США - крупнейшем потребителе нефти в мире. Но некоторые аналитики говорят, что спрос остается в основном здоровым, в частности в США.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли меньшими, чем ожидалось, темпами, тогда как нефтеперерабатывающие заводы прекратили серию падений и могут вырасти в ближайшие недели.

Высокочастотные индикаторы спроса JPMorgan показывают рост спроса на нефть на 1,7 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем до 21 февраля, сообщили аналитики.

Центральный банк США с июля 2023 года держит свою учетную ставку в диапазоне 5,25%-5,5%, и протоколы его совещания в прошлом месяце показывают, что большинство руководителей центральных банков были обеспокоены слишком быстрыми шагами для смягчения политики.

Уоллер также отверг идею о том, что ФРС рискует ввести экономику в рецессию, если будет ждать снижения ставок слишком долго, заявив, что ФРС может позволить себе "подождать еще немного".

Экономическая правда