Украинские и американские эксперты запустили акселератор для стартапов в оборонных технологиях

Украинские и американские компании в сфере ведущих оборонных технологий запустили программу поддержки украинских технологических стартапов в боронной сфере, под названием MITS (Миць).

Об этом говорится в пресс-релизе акселератора.

Отмечается, что цель программы Миць - помочь молодым технологическим компаниям найти лучших партнеров и масштабироваться, а Вооруженным Силам Украины как можно быстрее получить к применению лучшие оборонно-технологические продукты.

Акселератор предлагает поддержку стартапам в 200 тыс долл. Из которых 100 тыс - это прямые инвестиции в компанию, а также 100 тыс долл - для экспертизы, которую проводит Миць совместно с American University Kyiv (партнер Arizona State University).

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Программа поддержки делятся на бизнес-акселерацию и пост-акселерационную поддержку, каждый этап длится по 3 месяца.

Также, Миць совместно с American University Kyiv разработали образовательную программу, которая имеет теоретическую и практическую часть. Конечной целью будет помощь компаниям в масштабировании и поиске партнеров.

MITS будет оказывать помощь таким категориям стартапов:

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Наземные роботизированные системы;

Беспилотные летательные аппараты;

Беспилотные наземные аппараты;

Беспилотные подводные аппараты; Беспилотные подводные аппараты;

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

Средства связи, оптической и акустической разведки;

Военный транспорт;

Минирование/Разминирование;

Программное обеспечение и ИИ;

Боеприпасы;

Экипировка "солдата будущего".

Команды стартапов могут с 23 февраля по 14 марта 2024 года подать заявку на участие в акселерации, заполнив форму на веб-сайте MITS.

Экономическая правда