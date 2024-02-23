Украинские и американские эксперты запустили акселератор для стартапов в оборонных технологиях
Украинские и американские компании в сфере ведущих оборонных технологий запустили программу поддержки украинских технологических стартапов в боронной сфере, под названием MITS (Миць).
Об этом говорится в пресс-релизе акселератора.
Отмечается, что цель программы Миць - помочь молодым технологическим компаниям найти лучших партнеров и масштабироваться, а Вооруженным Силам Украины как можно быстрее получить к применению лучшие оборонно-технологические продукты.
Акселератор предлагает поддержку стартапам в 200 тыс долл. Из которых 100 тыс - это прямые инвестиции в компанию, а также 100 тыс долл - для экспертизы, которую проводит Миць совместно с American University Kyiv (партнер Arizona State University).
Программа поддержки делятся на бизнес-акселерацию и пост-акселерационную поддержку, каждый этап длится по 3 месяца.
Также, Миць совместно с American University Kyiv разработали образовательную программу, которая имеет теоретическую и практическую часть. Конечной целью будет помощь компаниям в масштабировании и поиске партнеров.
MITS будет оказывать помощь таким категориям стартапов:
- Наземные роботизированные системы;
- Беспилотные летательные аппараты;
- Беспилотные наземные аппараты;
- Беспилотные подводные аппараты; Беспилотные подводные аппараты;
- Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- Средства связи, оптической и акустической разведки;
- Военный транспорт;
- Минирование/Разминирование;
- Программное обеспечение и ИИ;
- Боеприпасы;
- Экипировка "солдата будущего".
Команды стартапов могут с 23 февраля по 14 марта 2024 года подать заявку на участие в акселерации, заполнив форму на веб-сайте MITS.
Экономическая правда