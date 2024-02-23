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Украинские и американские эксперты запустили акселератор для стартапов в оборонных технологиях

Пятница, 23 февраля 2024, 09:26 - Экономическая правда

Украинские и американские компании в сфере ведущих оборонных технологий запустили программу поддержки украинских технологических стартапов в боронной сфере, под названием MITS (Миць).

Об этом говорится в пресс-релизе акселератора.

Отмечается, что цель программы Миць - помочь молодым технологическим компаниям найти лучших партнеров и масштабироваться, а Вооруженным Силам Украины как можно быстрее получить к применению лучшие оборонно-технологические продукты.

Акселератор предлагает поддержку стартапам в 200 тыс долл. Из которых 100 тыс - это прямые инвестиции в компанию, а также 100 тыс долл - для экспертизы, которую проводит Миць совместно с American University Kyiv (партнер Arizona State University).

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Программа поддержки делятся на бизнес-акселерацию и пост-акселерационную поддержку, каждый этап длится по 3 месяца.

Также, Миць совместно с American University Kyiv разработали образовательную программу, которая имеет теоретическую и практическую часть. Конечной целью будет помощь компаниям в масштабировании и поиске партнеров.   

MITS будет оказывать помощь таким категориям стартапов:

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  • Наземные роботизированные системы;
  • Беспилотные летательные аппараты;
  • Беспилотные наземные аппараты;
  • Беспилотные подводные аппараты; Беспилотные подводные аппараты;
  • Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • Средства связи, оптической и акустической разведки;
  • Военный транспорт;
  • Минирование/Разминирование;
  • Программное обеспечение и ИИ;
  • Боеприпасы;
  • Экипировка "солдата будущего".

Команды стартапов могут с 23 февраля по 14 марта 2024 года подать заявку на участие в акселерации, заполнив форму на веб-сайте MITS.

Экономическая правда

технології ОПК стартап
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