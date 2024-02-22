ЕЦБ зафиксировал первые убытки с 2004 года из-за повышения процентных расходов

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) понес о своих первых годовых убытках за почти два десятилетия из-за увеличения процентных ставок в ответ на всплеск инфляции в ЕС.

Об этом пишет Financial Time.

Отмечается, что убытки в размере 1,3 млрд евро за 2023 год отражает влияние высоких процентных ставок, выплачиваемых национальным центральным банкам, которые ЕЦБ поднял до рекордного уровня в ответ на самый большой всплеск инфляции в своей истории.

"В прошлом году центробанк понес бы значительно большие убытки, если бы не использовал оставшиеся 6,6 млрд евро резервов, сформированных им за последние годы для покрытия финансовых рисков", - говорится в сообщении.

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Высокие ставки привели к росту чистых процентных расходов ЕЦБ, что отражает резкое увеличение процентов, уплаченных другим национальным центральным банкам, которые используют евро, с 900 млн евро в 2022 году до 7,2 млрд евро в прошлом году.

Однако проценты, которые ЕЦБ зарабатывает на огромном портфеле облигаций, приобретенных за последнее десятилетие, даже близко не выросли, поскольку многие из них являются долгосрочными государственными ценными бумагами, по которым в течение многих лет сохраняются низкие или даже отрицательные процентные ставки.

Ухудшение финансовых перспектив ЕЦБ уже заставило его отказаться от дивидендов, которые он выплачивал национальным центральным банкам в прошлом году. Эти дивидендные выплаты, которые составили 5,8 млрд евро в период с 2018 по 2022 год, обычно передаются национальными центральными банками правительствам стран еврозоны.

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Центральный банк заявил, что "вероятно, понесет убытки в течение следующих нескольких лет, но затем, по прогнозам, вернется к получению устойчивых прибылей". Он добавил, что его баланс поддерживается его капиталом и "значительными счетами переоценки", которые вместе составляли 46 млрд евро на конец прошлого года.

Добавляется, что в последний раз ЕЦБ терпел годовые убытки в 2004 году, когда он понес убытки от курсовых разниц из-за стремительного роста курса евро, но он поглотил эти убытки, а не перенес их на будущее. В прошлом году ЕЦБ получил нулевую прибыль, поскольку использовал резервы для компенсации дефицита в 1,6 млрд евро.

Напомним:

Европейский центробанк (ЕЦБ) снова сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую - 4,5%, по маржинальной кредитной линии - 4,75%, по депозитной линии - 4%.