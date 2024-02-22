Пассажиры, которые опоздали на поезд из-за протестов в Польше, могут сесть на другой рейс – УЗ

фото: УЗ

Пассажиры, которые не успеют на поезд из-за перекрытия трасс в Польше, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци" из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" отмечается, что получают все больше сообщений о том, что пассажиры, которые на автомобилях и автобусах направляются на поезда из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", - говорится в сообщении.

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Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль - Запорожье;

№52 Перемышль - Киев;

№716 Перемышль - Киев;

№706 Перемышль - Киев;

№90 Перемышль - Киев; №90 Перемышль - Киев;

№94 Хелм - Харьков;

№24 Хелм - Киев;

№20 Хелм - Киев;

№120 Хелм - Днепр.

Добавляется, что "Укрзализныця" не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику. Движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме.

Напомним:

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"Укрзализныця" подтвердила, что из 5 млрд грн, которые в 2023 году были выделены компании из госбюджета, было использовано 4,2 млрд грн - сэкономленные средства направят на финансирование мероприятий по эксплуатационному содержанию автодорог.