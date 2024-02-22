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Пассажиры, которые опоздали на поезд из-за протестов в Польше, могут сесть на другой рейс – УЗ

Четверг, 22 февраля 2024, 20:05 - Игорь Пилипив
 
фото: УЗ

Пассажиры, которые не успеют на поезд из-за перекрытия трасс в Польше, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци" из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци". 

В "Укрзализныце" отмечается, что получают все больше сообщений о том, что пассажиры, которые на автомобилях и автобусах направляются на поезда из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", - говорится в сообщении. 

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Такая опция доступна для следующих поездов:

  • №768 Варшава - Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
  • №32 Перемышль - Запорожье;
  • №52 Перемышль - Киев;
  • №716 Перемышль - Киев;
  • №706 Перемышль - Киев;
  • №90 Перемышль - Киев; №90 Перемышль - Киев;
  • №94 Хелм - Харьков;
  • №24 Хелм - Киев;
  • №20 Хелм - Киев;
  • №120 Хелм - Днепр.

Добавляется, что "Укрзализныця" не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику. Движение поездов между Польшей и Украиной сейчас происходит в стандартном режиме. 

Напомним:

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"Укрзализныця" подтвердила, что из 5 млрд грн, которые в 2023 году были выделены компании из госбюджета, было использовано 4,2 млрд грн - сэкономленные средства направят на финансирование мероприятий по эксплуатационному содержанию автодорог.

Польша Укрзализныця
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