Латвия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси

Сейм Латвии утвердил поправки к закону "О развитии села и сельского хозяйства", которые запрещают импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, даже если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Закон вступит в силу после его провозглашения президентом.

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Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а затем может быть продлен, если будет такая необходимость.

Латвия, как страна, граничащая с Россией, стремится к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Эта инициатива Латвии является дополнительным элементом общей политики санкций Европейского Союза.

Закон направлен на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

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Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другой стране-члене ЕС освобожденной от налога на добавленную стоимость.

Напомним:

В октябре 2023 года президент Латвии Эдгардс Ринкевичс поддержал предложение министра земледелия Арманда Краузе обсудить на уровне ЕС вопрос об ограничении импорта российского зерна.