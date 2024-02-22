Фермеры ЕС протестуют вдоль чешских границ: возмущены бюрократией, высокими ценами и дешевым импортом

Reuters

Фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран устроили в четверг акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые переходы. Они требуют уменьшения бюрократии и изменений в политике Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В этом году фермеры по всей Европе, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании и Италии, активизировали протесты, жалуясь на низкие цены и высокие расходы, дешевый импорт и ограничения, связанные с инициативой ЕС по изменению климата "Зеленая сделка" (Green Deal).

"Аграрная палата Чехии сообщила, что 3 000 тракторов участвуют в акциях протеста по всей Чехии. Она сообщила, что фермеры из Венгрии, Германии, Польши, Литвы и Латвии присоединились к протестам в четверг вместе со своими чешскими и словацкими коллегами", — пишет агентство.

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Словацкий фермер Владимир Хован сказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности.

"Самая большая проблема - это бюрократия", — сказал он в интервью Reuters.

Фермеры заблокировали переход Ходонин-Голич на южной чешской границе со Словакией более чем на час. Сотни тракторов выстроились вдоль шоссе.

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Протестующие, в том числе из Венгрии, которые приехали автобусами, размахивали национальными флагами и держали плакаты с надписями "Стоп бюрократии" и "Стоп украинскому зерну".

Чешские и польские фермеры также частично заблокировали переезд на северо-востоке Чехии, где вдоль дороги были припаркованы десятки тракторов.