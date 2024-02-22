ИИ научился прогнозировать болезнь Альцгеймера на 7 лет раньше появления симптомов

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали искусственный интеллект (ИИ), который может предсказать болезнь Альцгеймера за семь лет до появления симптомов, используя машинное обучение для анализа записей пациентов.

Об этом сообщает Neuroscience News.

Исследователи интегрировали клинические данные с генетическими базами данных и смогли определить гены, связанные с болезнью Альцгеймера. И это дало новые возможности для ранней диагностики заболевания, а также для определения связей между различными состояниями здоровья и риском болезни Альцгеймера.

"Именно сочетание заболеваний позволяет нашей модели предсказывать возникновение болезни Альцгеймера. Наше открытие о том, что остеопороз является одним из прогностических факторов для женщин, подчеркивает биологическую взаимосвязь между здоровьем костей и риском деменции", - заявила ведущий автор исследования Элис Танг.

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Так, искусственный интеллект может предсказать начало болезни Альцгеймера с точностью до 72% за семь лет до ее развития. ИИ выделяет высокий уровень холестерина и остеопороз - особенно у женщин - как ключевых предвестников заболевания.